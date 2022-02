Jornalista e cineasta Arnaldo Jabor morre aos 81 anos

O jornalista e cineasta Arnaldo Jabor faleceu após sofrer um acidente vascular. Ele estava internado desde o dia 17 de dezembro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Segundo a família, a causa da morte foram complicações do AVC. As informações são da Folha de S.Paulo.

No final de dezembro, um boletim médico apontou que Jabor tivera uma melhora progressiva do quadro neurológico e se encontrava consciente.

Jabor se tornou mais conhecido por seus comentários nos telejornais da TV Globo desde os anos 1990.

Mas sua primeira vocação foi como cineasta, formado, durante a década de 1960, sob o ambiente do cinema novo —que buscava levar a realidade do Brasil para as telonas.

