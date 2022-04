Jornalista confirma apresentação da banda Guns N’ Roses em Manaus

MANAUS, AM (MANAUS ALERTA) — O jornalista José Noberto Flesch cravou com exclusividade que a banda norte-americana Guns N’ Roses vai se apresentar em Manaus. O comunicador postou um vídeo nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (29) com a informação. Lembrando que o prefeito David Almeida confirmou as negociações para trazer as lendas do rock para o Amazonas, mas ainda não houve anuncio oficial de acordo.

Segundo Flesch, assim como pretendia David Almeida, a banda deve se apresentar no dia 2 de setembro, no festival “Passo a Paço”, que mudou de nome para se chamar “Sou Manaus”. A apresentação no Amazonas deve ser uma semana antes do Rock In Rio, outro compromisso da banda nesta visita ao Brasil.