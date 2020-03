Jornal espanhol condena atitude de Neymar durante quarentena

Com a paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, o atacante Neymar optou por realizar a quarentena no Brasil próximo aos seus familiares e amigos. O jornal espanhol ‘Mundo Deportivo’, no entanto, criticou uma publicação do astro brasileiro nas redes sociais.

Neymar aproveitou a quarentena para curtir os amigos e publicou fotos após uma partida de futevôlei. O jornal espanhol condenou a atitude do brasileiro, que não respeitou a regra de distanciamento social e teria ido contra as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

~Sua quarentena, rodeado de amigos, dá o que falar e contrasta com a de Lautaro, em casa, sozinho com sua noiva – destaca o Mundo Deportivo.

Neymar doará cestas básicas em São Paulo

Em meio a ‘polêmica’ na imprensa europeia, Neymar se comprometeu a doar cestas básicas e produtos de higiene para famílias que estão em lugares mais vulneráveis ao coronavírus. O camisa 10 do PSG e da Seleção Brasileira se uniu com amigos como o surfista Gabriel Medina, o apresentador Luciano Huck, o ator Rafael Zulu, o jogador de vôlei Bruninho e o cantor Thiaguinho.

FONTE: O DIA

