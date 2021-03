Jornal divulga maiores salários do Campeonato Francês

Embora esteja se recuperando de lesão na coxa esquerda, desde o dia 10 de fevereiro, Neymar segue com o maior salário do Campeonato Francês. Segundo a divulgação do jornal ‘L’Équipe’, o camisa 10 do PSG ganha cerca de 3,06 de milhões de euros (cerca de R$ 20,08 milhões) brutos por mês. Além disso, em segundo lugar do ranking está Mbappé, também do Paris, com vencimentos de 2,09 milhões de euros (R$ 13,7 milhões, aproximadamente).

Para completar a lista, os outros 8 atletas mais bem pagos da competição são do time da capital francesa. No caso de Mbappé, o contrato gradativo do jogador aproxima a joia de Neymar, com os mais altos salários da França. Assim, de 2020 – quando recebia 1,91 milhões de euros – para este ano, o jovem passou a custar para o PSG mais 180 mil euros.

O jornal ainda destaca que com as transferências de Thiago Silva, para o Chelsea, e Cavani, para o Manchester United, o PSG conseguiu uma brecha milionária na folha de pagamento. Por isso, o clube já negocia uma renovação de contrato com Neymar, que pode vir a receber um aumento considerável.

Veja o ranking com os maiores salários do futebol francês

1) Neymar (PSG) – R$ 20 milhões

2) Mbappé (PSG) – R$ 13,7 milhões

3) Marquinhos (PSG) – R$ 7,8 milhões

3) Verratti (PSG) – R$ 7,8 milhões

5) Di María (PSG) – R$ 7,2 milhões

6) Navas (PSG) – R$ 6,5 milhões

7) Icardi (PSG) – R$ 5,2 milhões

8) Paredes (PSG) – R$ 4,9 milhões

9) Bernat (PSG) – R$ 4,5 milhões

10) Kimpembe (PSG) – R$ 4,3 milhões

FONTE: LANCE!

