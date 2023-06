Jornada de cirurgia dermatológica acontece neste sábado nas Fundações Alfredo da Matta e Adriano Jorge

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fuham) e da Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), realizam neste sábado (17/06), ação de saúde em conjunto para a realizar mais uma jornada de cirurgias dermatológicas.

Esta é a segunda ação realizada, em 2023, pela SES-AM, comse o objetivo de intensificar os atendimentos, mobilizando equipes de profissionais de ambas as unidades para dar celeridade as demandas que exigem procedimentos cirúrgicos dermatológicos.

A jornada vai atender 42 pacientes de dermatoses graves, a maioria de câncer de pele. Os procedimentos serão realizados nas sete salas do centro cirúrgico da FHAJ, com início às 7h30 e término previsto para 15h. Todos os pacientes foram pré-selecionados do Sistema de Regulação (Sisreg) e contatados previamente. Quatro deles são dos municípios de Iranduba, Manaquiri, Autazes e Manacapuru.

O diretor presidente da Fuham, médico Carlos Chirano, lembra que a ação beneficiará pacientes que já estão em tratamento e aguardavam o procedimento. “São pacientes com tumores graves, com risco de morte, com risco de metástase. Contamos com o auxílio da Fundação Adriano Jorge, que não tem medido esforços para nos auxiliar a fim de diminuirmos a fila de pacientes de câncer de pele, já que o nosso centro cirúrgico está em reforma”, afirmou o diretor.

O diretor presidente da FHAJ, médico Ayllon Menezes de Oliveira, destaca a importância da parceria em prol dos pacientes.

“É a segunda jornada de cirurgias dermatológicas que realizamos neste ano em parceria com a Fundação Hospitalar Alfredo da Matta. Oferecemos toda a infraestrutura do nosso centro cirúrgico e parte da equipe de profissionais para esta missão. Com o apoio da Secretaria de Saúde e Governo do Amazonas, seguimos trabalhando para atender a população que precisa do SUS. As cirurgias transformam a vida do paciente para melhor”, ressalta.

A jornada de cirurgias dermatológicas tem como público pacientes pré-selecionados, seguindo critérios técnicos que levam em consideração aspectos como a gravidade do caso e ordem de atendimento na fila do Sisreg.