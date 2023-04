Jorge Sampaoli é apresentado oficialmente como técnico do Flamengo

O Flamengo apresentou oficialmente nesta segunda-feira (17) o argentino Jorge Sampaoli como novo técnico da equipe. A coletiva de imprensa aconteceu no CT do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio, e contou com a presença de dirigentes rubro-negros, como Marcos Braz e Bruno Spindel, além do presidente Rodolfo Landim.

Sampaoli falou sobre a oportunidade de assumir um clube tão grande institucionalmente e agradeceu pela oportunidade de trabalhar no Flamengo. O treinador terá a missão de recuperar a equipe após a perda de quatro títulos e da Taça Guanabara no início da temporada.

O nome do argentino foi confirmado na última sexta-feira (14), após uma indefinição na negociação com o português Jorge Jesus, que não definiu quando poderia assumir o rubro-negro. Diante disso, a diretoria do Flamengo optou por selar as negociações com Sampaoli, que já trabalhou com três jogadores do elenco rubro-negro: Marinho, no Santos, Vidal, na seleção do Chile, e Gerson, no Olympique de Marselha.

Sampaoli afirmou que o Flamengo era o seu “plano A” e que está ciente dos desafios da equipe e das expectativas da torcida. O treinador disse ainda que escolheu o clube pela qualidade dos jogadores e que poderá colocar em prática suas ideias sobre futebol.