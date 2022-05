Jorge Jesus quer voltar ao Flamengo e coloca prazo para proposta

RIO DE JANEIRO, RJ — Um dos grandes nomes da história recente do Flamengo, Jorge Jesus está de férias no Brasil e quer retornar ao clube. Quem afirma é o próprio treinador, que deu um prazo até o próximo dia 20 por proposta do time carioca em entrevista ao colunista Renato Mauricio Prado, do “UOL”, publicada na manhã desta quinta-feira.

“Quero voltar, sim. Mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir minha vida”, disse Jesus.

Apesar do desejo de Jesus, a diretoria do Flamengo confia na sequência do trabalho de Paulo Sousa e não cogita trocar de treinador no momento.

Pelo Flamengo, Jorge Jesus viveu um ano mágico entre junho de 2019 e julho de 2020. Nesse período, o time conquistou Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca.

Desde que deixou o Benfica, no fim de 2021, Jorge Jesus não assumiu o comando de nenhum clube. Pouco antes de deixar a equipe de Lisboa, o português foi sondado pelo Flamengo. Mas, no momento em que saiu, o Rubro-Negro já havia fechado com Paulo Sousa, atual técnico.

No início do ano, ele foi alvo do Atlético-MG, mas as negociações não foram adiante. Recentemente, Jesus foi procurado pelo Fenerbahçe, da Turquia. Mas nenhuma decisão deve ser tomada antes do fim das férias, de acordo com o próprio técnico.

No último domingo, Jorge Jesus esteve no Nilton Santos para acompanhar Botafogo 1 x 1 Juventude

Especulação de volta de Jesus incomoda Paulo Sousa

No dia 13 de abril, com a viagem de Jesus ao Brasil programada, o atual técnico rubro-negro, Paulo Sousa, se manifestou diante das especulações envolvendo uma possível volta do ex-treinador da equipe.

– Temos que entender que é normal que os torcedores tenham simpatia por alguém, o que não é normal é ter uma certa direção passional por A ou B, por treinador A ou jogador B. Isso não me parece respeitoso mesmo por vocês (imprensa). Mas a nós não afeta. Somos um grupo que deixou claro desde o início com a ideia de jogo.

Na última quinta-feira, sob o comando de Paulo Sousa, o Flamengo empatou por 2 a 2 com o Talleres, em Córdoba, pela fase de grupos da Libertadores.

A missão do Fla na fase de grupos da Libertadores está muito bem encaminhada. Líder do Grupo H com 10 pontos, a equipe só precisa de um ponto nos últimos dois jogos para garantir matematicamente a vaga nas oitavas de final.

O Flamengo volta a jogar no próximo domingo, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. O duelo com o Botafogo será no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A bola rola a partir das 11h.