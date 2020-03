Jorge Jesus pede reajuste salarial de 50% para seguir no comando do Flamengo

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Flamengo aproveita a paralisação do futebol para negociar a renovação de contrato de Jorge Jesus, que tem vínculo até junho deste ano. Nesta sexta-feira (27), o jornalista Mauro Cezar Pereira divulgou em seu blog a informação de que o treinador solicitou um reajuste de 50% a 55% para estender o vínculo, fora as premiações por conquistas.

Com mais títulos do que derrotas desde que assumiu o Flamengo, Jorge Jesus caiu nas graças da torcida rubro-negra. Em entrevista recente, o presidente do clube, Rodolfo Landim afirmou que confia na renovação do Mister e afirmou que “Vale todo dinheiro”.

