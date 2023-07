Jorge Jesus é anunciado como técnico de time da Arábia Saudita

Sem clube após deixar o Fenerbahçe, da Turquia, no fim da última temporada, Jorge Jesus era um dos nomes ventilados para assumir a seleção brasileira, além de ser cotado para ser o treinador da própria seleção da Arábia Saudita. Contudo, o treinador de 68 anos optou pelo retorno ao clube onde foi campeão da Supercopa Saudita, em 2018.

“A história tem capítulos inacabados”, publicou o Al Hilal em suas redes sociais no vídeo do anúncio de Jorge Jesus.

No Al Hilal, o profissional reencontrará Cuéllar e Michael, ex-jogadores do Flamengo, e contará com as recentes contratações feitas pelo clube saudita: o zagueiro Koulibaly e o meia Rúben Neves.

Curiosamente, o Al Hilal foi o algoz do Flamengo no último Mundial de Clubes da Fifa. Na semifinal da competição, o time saudita venceu o Rubro-Negro por 3 a 2 e se classificou para a decisão contra o Real Madrid, quando ficou com o vice-campeonato.