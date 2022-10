Jogadores profissionais processam editora de álbuns de figurinhas

Centenas de atletas processaram a Panini com a alegação de que não autorizaram o uso de suas imagens nos álbuns de figurinhas desenvolvidos pela empresa. Os renomados Arce e Amaral são alguns dos ex-jogadores que brigam na Justiça em busca de ressarcimento financeiro por parte da Panini.

Além dos dois atletas, jogadores como Luizão e Ewerthon são alguns ex-atletas que procuram ser indenizados. Todos eles estiveram no álbum ‘O Campeão dos Campeões’, em homenagem ao Corinthians, entre outros álbuns.

O ex-volante e carismático Amaral já recebeu uma sentença favorável em ação processual por conta da utilização de foto sua na época de Corinthians, em 1998. A Justiça definiu que ele deve receber R$ 15 mil.

Outros atletas, como David Braz, do Fluminense, processam a empresa desenvolvedora das figurinhas. O zagueiro também já recebeu decisão favorável do Tribunal com relação a imagem utilizada indevidamente na época que era jogador do Flamengo, há mais de dez anos.

Os pedidos variam entre R$ 25 mil e R$ 60 mil. Contudo, como caso de Amaral, os jogadores podem receber uma quantia menor de acordo com a Justiça. A Panini recorre às decisões já sentenciadas.

A empresa alega que algumas figurinhas fazem parte de imagens coletivas, com os atletas cumprindo funções previstas em seus contratos com os clubes brasileiros.

Por Lance!