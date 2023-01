Jogadores do tetra e do penta não vão a velório de Pelé

SÃO PAULO — Pelé, o Rei do Futebol, ganhou três Copas do Mundo: 1958, 1962 e 1970. E os campeões de 1994 (tetra) e 2002 (penta) não prestigiaram o velório entre segunda e terça-feira, na Vila Belmiro.

A exceção foi Mauro Silva, campeão em 1994 e dirigente da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Dos 43 jogadores campeões em 1994 e 2002, apenas Mauro Silva esteve presente.

Ronaldo e Romário enviaram coroas de flores a Pelé, mas não foram ao velório, que durou 24 horas.

Ronaldo e Romário enviaram coroas de flores a Pelé, mas não foram ao velório, que durou 24 horas. Santos e familiares estranharam as ausências dos tetra e pentacampeões. Esse foi um assunto recorrente durante a despedida do Rei.

“Será que eles são importantes? Temos que imaginar quem são as pessoas importantes da sua vida, da nossa vida. Talvez as pessoas só vão onde ganham cachê. Eu respeito as pessoas, só acho que as pessoas têm que saber quem foi o Pelé. São campeões do mundo e não vieram ver o Pelé? No mínimo, é falta de respeito. Entendam como quiser. Uma pessoa não tem razão sozinha, temos que rezar o que tem que rezar. E aos que não vieram: não adianta falar depois”, disse Neto, ao UOL Esporte.

Mundo da bola em falta

O velório de Pelé teve poucos jogadores de futebol e ex-boleiros. Nos corredores da Vila Belmiro, isso provocou estranhamento. A exceção foi Emerson Sheik, torcedor do Corinthians e sem relação com o Santos.

O Peixe também sentiu falta de atletas, técnicos e dirigentes, principalmente de Corinthians, Palmeiras e São Paulo. O único presidente foi Julio Casares, do Tricolor Paulista. Tite, ex-seleção brasileira, não se fez presente.

Quem esteve no velório de Pelé

Ídolos históricos do Santos e ex-jogadores estiveram presentes, como Manoel Maria, Serginho Chulapa, Clodoaldo, Zé Roberto, Lima, Abel, Elano, Lalá, Aguinaldo, Narciso, Leo (Guerreiro da Vila), Macedo e o ex-técnico Geninho.

Atual técnico do Santos, Odair Hellmann também esteve presente, além do coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão.

Nos minutos finais do velório, Marcelinho Carioca e o ex-goleiro Aranha compareceram.

Neymar é ausência sentida na cerimônia.

Neymar é ausência sentida na cerimônia

Ídolo do Santos e da seleção brasileira, Neymar não viajou ao Brasil para prestar sua homenagem ao Pelé. O pai Neymar esteve presente na cerimônia e anunciou que estava representando o filho:

“Meu filho pediu para que eu estivesse aqui no lugar dele. Para trazer apoio à família. Sabemos como é perder alguém e não perdemos somente um atleta, perdemos um cidadão, a pessoa Pelé, o Edson Arantes. Nos deixa tristes. Hoje vamos prestar homenagem à família. Não, o Neymar não vem”.

Autoridades chegaram cedo

O velório começou com a presença de autoridades. O ministro do STF Gilmar Mendes foi a primeira autoridade a chegar na segunda-feira.

Mais tarde, os presidentes Gianni Infantino (Fifa), Alejandro Dominguez (Conmebol), Ednaldo Rodrigues (CBF) e Reinaldo Carneiro Bastos (Federação Paulista de Futebol) chegaram juntos à Vila.

Paulo Wanderley Teixeira, presidente do Comitê Olímpico do Brasil, o prefeito da cidade de São Paulo Ricardo Nunes e o governador do estado de SP Tarcísio de Freitas chegaram em seguida.

Já na terça, na parte final do velório, o presidente Lula visitou a Vila Belmiro e participou da oração de despedida de Pelé.

✅UOL