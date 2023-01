Jogador do Irã se livra de pena de morte, mas ficará 26 anos na prisão

O jogador iraniano, Amir Nasr Azadani teve sua setença definida após lutar de maneira ativa na defesa dos direitos humanos e liberdades para as mulheres no Irã. O jogador, que poderia ser condenado à pena de morte por enforcamento, vai cumprir 26 anos de prisão.

A acusação aconteceu após Azadani comparecer a protestos que contestavam a morte de Mahsa Amini e terminaram na morte de três policiais. Diversas personalidades do futebol internacional, incluindo o FIFPro, sindicado dos jogadores profissionais de futebol, se posicionaram contra.

Além da sentença do jogador, outros três réus foram condenados à morte pelo assassinato dos militares islâmicos. Uma quarta pessoa envolvida pegou sentença de dois anos.

De acordo com a agência iraniana Mizan, o jogador foi condenado a 16 anos de prisão por cumplicidade no assassinato de três oficiais, cinco por reunião e conluio para cometer crimes e mais cinco por ser membro de grupos ilegais com a intenção de perturbar a segurança pública. Porém, ele cumprirá as sentenças ao mesmo tempo, o que significa que, em princípio, passará 16 anos na prisão.

Amir Nasr-Azadani tem contrato Iranjavan FC, do irã. O atleta, que se profissionalizou em 2015 no futebol, já vestiu a camisa de outros três clubes locais.