Jogador do Goiás é baleado duas vezes após briga em boate goiana

Henrique Lordelo, de 21 anos, atleta do Goiás Esporte Clube, foi baleado duas vezes após presenciar uma briga em uma boate de Goiânia. O caso aconteceu na última sexta-feira (10). O jogador foi atingido nas costas e nas nádegas.

Segundo o clube esmeraldino, Henrique dava carona a um amigo que se dirigia à casa noturna quando a dupla presenciou uma briga perto do estabelecimento. O colega do atleta teria tentado apartar a confusão, quando passou a ser perseguido por um homem armado. O suspeito se dirigiu até o carro onde o jovem estava e fez “cinco ou seis” disparos.

O jovem jogador está se recuperando do susto no centro de treinamento do clube, onde mora com outros atletas das categorias de base. O meia chegou ao Goiás em 2019, vindo da base do Flamengo.

