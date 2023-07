Joelma é substituída pela filha em show após passar mal

Joelma passou mal na noite da última sexta-feira (7) e precisou cancelar a agenda de shows. A artista estava na cidade de Bragança (PA) e chegou a ser atendida pelo Samu, mas não foi autorizada a subir no palco por apresentar desconforto respiratório. A cantora, que ainda enfrenta sequelas das cinco infecções por Covid-19, deverá se manter em repouso para a recuperação total.

“A artista foi diagnosticada com gripe. Seguindo as recomendações médicas, ela deverá se manter de repouso para uma boa recuperação. Portanto, os shows que seriam realizados nos dias 7, 8 e 9 de julho nas cidades de Bragança (PA), Macaiba (RN) e Uruoca (CE), respectivamente, foram cancelados. Contamos com a compreensão e com o apoio de todos vocês”, diz o comunicado emitido pela equipe de Joelma.

Como Joelma já estava em Bragança e com tudo pronto para realizar o show quando passou mal, a equipe da cantora improvisou uma apresentação. Natália Sarraff, filha da cantora, subiu ao palco para informar o público o porquê de Joelma não estar presente e cantou acompanhada da banda e dos dançarinos da expoente do Calypso.

“A gente conhece nossa guerreira. Quando ela fala que não está aguentando, é porque ela está no limite dela”, disse Natália antes de cantar.

Também foi exibido um vídeo de Joelma para o público que iria assistir à apresentação. “Vim para fazer o show, mas infelizmente peguei uma gripe muito forte. Não tenho condições hoje de cantar, de fazer esse show. Estava com tudo pronto para fazer o show, mas não vai dar. Vou me recuperar para voltar e fazer esse show”, disse a cantora.

A Prefeitura de Bragança publicou um vídeo gravado pela médica do Samu que atendeu Joelma. “Fizemos a avaliação médica dela, e ela apresenta desconforto respiratório nos mínimos esforços, está tossindo bastante, teve febre no início da tarde. Em função disso, a gente orienta que ela fique em repouso e faça as medicações. Infelizmente, ela não consegue realizar o show hoje”, explicou a profissional.

Na madrugada deste sábado (8), Natália deu atualizações sobre o quadro da mãe. “Mamãe não ficou bem, ela está muito gripada, pulmão está bem ruinzinho. Vamos cancelar os shows desse final de semana para ela se recuperar e se cuidar”, falou a filha de Joelma.