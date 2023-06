Joe Biden leva tombo em evento nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, protagonizou uma cena constrangedora nesta quinta-feira (1º) no estado do Colorado. Ele tropeçou e caiu durante cerimônia de formatura na Academia da Força Aérea.

Biden havia acabado de entregar o último diploma para os graduados quando seguiu caminhando e perdeu o equilíbrio. Com a ajuda de pessoas que estavam próximas, ele conseguiu se levantar rapidamente. O presidente americano voltou ao seu local sem ajuda adicional.

No vídeo, é possível ver Biden apontando para um objeto que estava no chão, no qual teria tropeçado. O diretor de comunicações da Casa Branca, Ben LaBolt, informou que Biden está bem. “Havia um saco de areia no palco enquanto ele apertava as mãos”, explicou no Twitter.

Confira o vídeo: