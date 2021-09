Joana Darc solicita retomada das obras na Feira Municipal do Careiro da Várzea

Em visita ao município de Careiro da Várzea, nesta quinta-feira (16), a deputada estadual Joana Darc (PL) ouviu uma das principais reivindicações dos moradores da comunidade Gutierrez, que é a retomada das obras na Feira Municipal da cidade. Na oportunidade, a parlamentar apresentou requerimento de indicação aos órgãos competentes para que os trabalhos retomem o mais breve possível.

Joana Darc enfatizou ainda, que a Feira tenha espaço para os serviços oferecidos pelo Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), agências bancárias, loterias, serviços de apoio às mulheres, entre outros.

“Já estive aqui diversas vezes, e sei o quanto os comunitários precisam desse espaço. A Feira em pleno funcionamento vai mudar a vida de centenas de famílias, e poderá ser um lugar de acesso à cidadania”, destacou.

A parlamentar destacou ainda seu trabalho de visitar e ouvir os anseios da população do Amazonas e que o município de Careiro da Várzea é a porta de entrada para diversos municípios, além de outros estados do país,por isso, precisa do olhar do poder público.

A visita ao município foi atendendo aos pedidos dos moradores de Careiro da Várzea e contou também com a presença do deputado Saullo Vianna (PTB).

Requerimentos protocolados

Foram encaminhados requerimento para a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), solicitando a retomada das obras, bem como seja realizada a modernização e ampliação da Feira Municipal Assis Ferreira, localizada na Comunidade São Francisco de Assis da Gutierrez, no Município do Careiro da Várzea/AM.

“Proporcionar um espaço moderno para que os feirantes possam vender seus produtos com qualidade, além de fortalecer o comércio local, preservar e perpetuar a cultura local, garantir o suprimento alimentar da população, bem como servir de entretenimento”, pontuou.

No pedido, a parlamentar solicita ainda uma área de passeio, adequação da praça de alimentação, implantação de câmaras frigoríficas, unidade de policiamento civil e militar.

Outro requerimento foi encaminhado ao Diretor-Presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM), Valdenor Pontes Cardoso, solicitando a convocação do cadastro reserva do concurso público regido pelo Edital n° 01/2018-IDAM.

Ambos os requerimentos foram também encaminhados ao Governador Wilson Lima

Ouvindo a população

Durante a viagem ao interior, a deputada Joana Darc passou pela sede do município de Careiro da Várzea, conversou com policiais civis, funcionários do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM) e moradores das comunidades ribeirinhas.

“Em cada viagem que faço ao interior ou comunidade de Manaus, paro e converso com os moradores para ouvir os anseios e sugestões das pessoas. Nossa ideia é em breve voltar com ações sociais e de castramóvel”, disse Joana Darc.

