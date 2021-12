Joana Darc realiza Upinha Vet no bairro Petrópolis

A deputada estadual Joana Darc (PL), realizou a primeira edição do projeto Upinha Vet Manaus, no bairro Petrópolis, no sábado (11).

Idealizado pela parlamentar que é presidente da Comissão de Proteção aos Animais, Assuntos Indígenas, Cidadania e Legislação Participativa (CPAIP), o Upinha Vet, leva atendimento veterinário, vacinação, vermifugação, cadastramento para castração solidária e outros serviços de bem-estar, para cães e gatos.

“Estamos falando de saúde pública. Ao cuidar e dar atenção aos animais, estamos cuidando da saúde humana, evitando a proliferação de zoonoses”, destacou Joana Darc.

Na Upinha Vet Petrópolis, foram atendidos 320 animais, entre cães e gatos. O objetivo de Joana Darc que também é a responsável pela concretização e efetivação do Castramóvel administrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), o projeto rodará todas às zonas da Capital, é atender o maior número de animais possível e assim, reduzir a probabilidade de zoonoses e o número de animais nas ruas.

“Esse é um projeto amplo, ele já percorre o interior, que tanto precisa desses serviços. Agora, chega a Manaus e vai estar em todas às áreas”, disse Joana Darc, explicando que conta com o apoio de veterinários voluntários, estagiários voluntários, órgãos de proteção animal do Estado e Prefeitura, funcionários do seu gabinete, além da iniciativa privada que faz suas doações de insumos.

“Convido todos que quiserem estar conosco, para se unirem nessa causa tão necessária. Se nós tivermos mais empatia e cuidado com os animais, teremos ainda mais empatia uns com os outros, enquanto sociedade”, ressaltou Joana Darc.