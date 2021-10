Joana Darc parabeniza ação do Governo pela entrega de UTI em Parintins

A deputada Joana Darc parabenizou o Governo do Amazonas pela ação realizada na sexta-feira (15) no município de Parintins, principalmente pela entrega da primeira ala de Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) do interior, no hospital Jofre Cohen.

“Esse é um grande avanço para a saúde pública de Parintins. O município fez aniversário e quem ganha é a população. Agora os moradores terão atendimento apropriado para casos de alta complexidade, sem precisar se deslocar para a capital. Dos 11 leitos de UTI, um é direcionado para casos graves de Covid-19”, pontuou.

Atendimento domiciliar a PCD

Joana Darc destacou ainda a ação do Governo do Estado no município de Parintins, através dos serviços da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC), de atendimento domiciliar à Pessoas com Deficiência.

“Nós sabemos o quanto esse tipo de serviço faz a diferença na vida das pessoas, principalmente no interior do Estado. Eu me sinto muito feliz e grata em poder acompanhar as ações do governo. Mas feliz ainda quando atendemos as causas das pessoas com deficiência”, pontuou.

Joana Darc lembrou algumas das conquistas do mandato em prol dos PCDs, como a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea); Programa de Reforma de Cadeiras de Rodas; Musicoterapria, entre outros. No total já foram apresentados mais de 40 requerimentos e mais de 30 projetos de leis em favor da causa.

Ações

No município as pessoas contaram com emissões de 1ª e 2a. vias de RG, certidão de nascimento, atendimentos psicossociais e jurídicos; cadastro para as carteiras de Identificação da Pessoa com Deficiência (CiPcD), da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), e solicitação do Passe Legal, bem como, cadastro e entrega de cheques do projeto Idoso Empreendedor.

“Quando eu vejo os idosos tendo uma oportunidade de poder tocar o seu negócio, com o Projeto Idoso Empreendedor, a gente vê o quanto o Governo tem trabalhado de forma séria e comprometida”, destacou.

