Joana Darc é agora embaixadora do Movimento Nacional Cadeia para Maus-Tratos, no AM

A deputada Joana Darc (PL), recebeu das mãos do deputado delegado Bruno Lima (PSL/SP), o distintivo, que a tornou embaixadora do Movimento Nacional intitulado: Cadeia para Maus-Tratos, no Amazonas.

A parlamentar que há mais de 10 anos, se destaca na defesa dos animais no Estado, ressaltou que o movimento chega para reforçar ainda mais, o trabalho desenvolvido por ela, no combate a esse tipo de crime que tem se tornado cada dia mais corriqueiro.

“Vamos continuar agora mais ainda, representando o Movimento Cadeia para Maus-Tratos, colocando quem maltrata animais, atrás das grades. Esse trabalho vai ser muito importante para todos nós, por isso, eu agradeço a confiança e parceria do deputado delegado Bruno Lima que é referência na causa animal”, pontuou.

Ao nomear a deputada Joana Darc como embaixadora no Amazonas, Bruno Lima destacou o trabalho já desenvolvido pela parlamentar e prometeu acompanhá-la em alguma ação no Amazonas.

“Um momento super importante pra mim. Com muita honra nomeamos a Joana, que é uma parceira nossa e tem um trabalho maravilhoso, como nossa embaixadora, nossa representante no estado, para intensificar o trabalho que ela já desenvolve e em breve eu estarei no Amazonas, pessoalmente”, disse.

Cadeia para Maus-Tratos

O movimento da causa animal idealizado pelo deputado paulista Bruno Lima, tem o objetivo de unir um exército de pessoas que amam e se dedicam aos animais, na luta para o aumento de penas e multas para aqueles que cometem maus-tratos.

