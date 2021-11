Joana Darc destaca distribuição de Peixe na Comunidade Coliseu

A deputada Joana Darc (PL) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira (16), para ressaltar as ações do Programa Peixe no Prato, realizadas nesse sábado (13), na Comunidade Coliseu, zona Norte de Manaus.

De acordo com a deputada Joana Darc (PL), autora da primeira Audiência Pública Itinerante da Assembleia Legislativa do Amazonas em 2021, o programa Peixe no Prato foi uma das solicitações dos moradores da comunidade Coliseu, que necessitam praticamente de todos os serviços básicos.

“Essa comunidade tem mais de 10 mil famílias e lá falta tudo: falta água, energia, asfalto, infraestrutura e nós, de forma pioneira realizamos uma audiência pública fora da Aleam. Levamos a estrutura da Assembleia para dentro da comunidade. E dois meses depois conseguimos levar o Peixe no Prato para atender os moradores do Coliseu”, disse.

O programa Peixe no prato distribui cestas básicas, pescado, legumes e verduras para pessoas em vulnerabilidade social. Na ação realizada no último sábado (13), no Coliseu foram cinco toneladas de pescado e 1 mil cestas básicas.

“Eu estou aqui para dizer que as pessoas dessa comunidade podem contar com a deputada Joana Darc e todos os deputados desta Casa, para fazer requerimentos solicitando os serviços que possam garantir qualidade devida a essas pessoas”, finalizou.

Comentarios