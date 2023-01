Jeremy Renner teve alta hospitalar e regressou a casa após de ter estado mais de duas semanas internado devido aos ferimentos causados por um acidente com um carro de limpar neve.

“Saudade do meu lugar feliz”, disse ao mostrar uma fotografia da sua casa coberta de neve.

Pouco depois, o ator respondeu a uma publicação no Twitter da série ‘Mayor of Kingstown’ e se revelou feliz por assistir “ao episódio 201 com a família em casa”.