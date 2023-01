Jeremy Renner: Acidente põe Gavião Arqueiro da Marvel em estado grave

EUA — O ator Jeremy Renner, que interpreta o Gavião Arqueiro no universo cinematográfico da Marvel, sofreu um acidente na neve nos Estados Unidos e se encontra em estado “crítico, mas estável”.

A informação foi divulgada pelo site Deadline, que entrou em contato com um representante do ator.

O acidente aconteceu na manhã de ontem em Reno, uma cidade no estado de Nevada conhecida pelas montanhas com neve. O representante não especificou o que aconteceu, dizendo apenas que Jeremy Renner sofreu um “acidente relacionado ao clima enquanto limpava neve”.

Ele precisou ser levado ao hospital de helicóptero, e agora está “recebendo excelentes cuidados” ao lado de sua família, segundo a publicação.

Ao site The Hollywood Reporter, uma representante da polícia local deu detalhes sobre o resgate: “Ao chegarem no local, os agentes colaboraram com os bombeiros e os paramédicos para providenciar o transporte médico do Sr. Jeremy Renner num helicóptero até um hospital na região. O Sr. Renner foi a única parte envolvida”.

A polícia está investigando as circunstâncias do acidente. Jeremy Renner tem uma mansão nas montanhas de Reno — na virada do ano, a região passou por uma nevasca que deixou 35 mil casas sem energia elétrica. Nos Estados Unidos, a frente fria das últimas semanas deixou mais de 60 mortos.

Renner é conhecido pelo papel de Clint Barton, o super-herói Gavião Arqueiro, em vários filmes da Marvel e em uma minissérie que protagonizou recentemente, da Disney+.

Recentemente, ele publicou nas redes sociais um artigo sobre as graves condições climáticas na área do lago Tahoe, limítrofe entre Califórnia e Nevada e é um destino de esqui mundialmente famoso.

Em 13 de dezembro, Renner tuitou a foto de um carro enterrado pela neve com a legenda “A nevada no lago Tahoe não é brincadeira”.

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022

