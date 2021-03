JC Futebol Clube é campeão inédito do Amazonense Feminino 2020

Mesmo com forte chuva paralisando a partida, o JC Futebol Clube venceu o Recanto da Criança nas penalidades por 4 a 3, na noite desse sábado (20). Com o resultado obtido na Arena da Amazônia, o time de Itacoatiara garante vaga no Campeonato Brasileiro Feminino – Série A2 de 2021

Logo no primeiro lance, Amanda lançou, a zaga afastou mal e a bola sobrou para Lú chutar pelo lado do gol. Mas esse foi o único bom lance antes da chuva começar a cair forte e, aos 13, o jogo precisar ser paralisado. Somente após quase uma hora o jogo foi retomado, mas as poças de água no campo atrapalhavam a maioria das jogadas das equipes, deixando o jogo truncado.

Aos 20 minutos, Elisa recebeu a bola entrando na área, limpou a zaga, mas chutou fraco, rasteiro e a goleira Mariana mandou para escanteio. Aos 32, foi a vez do JC chegar com Helena, driblando a marcação pela esquerda e cruzando para Martinha cabecear no travessão.

O Recanto teve mais duas chances aos 39 e aos 41, com Deise e Lú arriscando chutes invadindo a grande área, mas não sendo bem sucedidas.

FONTE: A CRÍTICA

Comentarios