Japão prepara Força Aérea de Autodefesa para enfrentar eventuais OVNIs

A declaração vem em meio a publicações de vídeos pelo Departamento de Defesa dos EUA que aparentam mostrar “fenômenos aéreos inexplicáveis”.

O ministro da Defesa do Japão, Kono Taro, declarou na terça-feira (28) estar planejando elaborar regras de conduta para a Força Aérea de Autodefesa do Japão em caso de encontro com OVNIs, escreve a emissora NHK.

O alto responsável relatou não ter havido avistamentos de OVNIs pelos militares japoneses, mas afirma que seu ministério estará pronto se surgir um, o que indica que a liderança do país está levando a sério a possibilidade de um encontro extraordinário.A declaração vem em meio ao Departamento de Defesa dos EUA lançar oficialmente na segunda-feira (27) três vídeos de 2004 e 2015 de “fenômenos aéreos inexplicáveis”.

Taro afirmou não acreditar pessoalmente no fenômeno, mas queria saber por que razão o Pentágono analisou vídeos e os publicou na Internet.

FONTE: Sputnik