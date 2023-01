Japão oferece bolsa de estudo para educadores da região Norte

MANAUS — O Governo Japonês, por meio da Embaixada do Japão no Brasil, está com inscrições abertas para o programa de bolsas de estudos para brasileiros em universidades japonesas. No Consulado Geral do Japão em Manaus, educadores dos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, que lecionam para o ensino Fundamental e Médio, poderão se candidatar para a bolsa de “Treinamento de Professores’.

O objetivo do programa é selecionar profissionais para realizar pesquisa, em universidades japonesas, nas áreas relacionadas à educação, e aplicá-los em suas escolas no Brasil.

O Bolsas de Estudos Mext (Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão) está com edital aberto para inscrições no Processo de Seleção 2023 e ficará disponível até o próximo dia 16 de fevereiro. A oportunidade contempla professores, gestores, orientadores pedagógicos e assistentes educacionais que tenham ao menos cinco anos de experiência nas redes de ensino estadual, municipal ou particular. Outro critério é que os candidatos sejam fluentes na língua inglesa e tenham conhecimento básico da língua japonesa.

A assessora cultural do Consulado-Geral do Japão em Manaus, Erika Yukari, destacou os principais ganhos que um educador do Amazonas pode obter com a experiência de estudar no Japão.

“O bolsista irá adquirir os conhecimentos da educação japonesa, podendo analisar, presencialmente, como que o sistema educacional funciona na escola do Japão. A contribuição maior será direcionada para as escolas bilíngues português-japonês, seja ela pública ou privada, visto que o bolsista poderá implementar uma melhoria no ensino da língua japonesa e dos valores da cultura japonesa”, apontou Erika.

Os professores interessados em participar do processo seletivo devem fornecer documentação completa no ato da inscrição, levar os documentos até o Consulado Japonês ou enviar via Correios. Além de passarem por outras etapas, como análise dos documentos e entrevistas.

A bolsa ofertada é no valor de R$5.560 e tem duração de 1 ano e seis meses, iniciando em outubro de 2023. Além da bolsa, o educador será contemplado com um curso de língua japonesa nos primeiros seis meses de participação.

Os candidatos que residem nos estados da região Norte, podem consultar o edital completo do Processo de Seleção 2023, contendo os documentos necessários, datas e demais critérios, no portal do Consulado Geral do Japão em Manaus, disponível no link https://bit.ly/consuladomanaus.