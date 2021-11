James Blunt terá 20% de autoria da música ‘Coração Cachorro’ após acordo

Os seis compositores da música “Coração Cachorro”, um dos hits do ano nas vozes dos cantores Ávine Vinny e Matheus Fernandes, aceitaram ceder 20% da autoria da canção para James Blunt, 47. Segundo a Universal Music Publishing Brasil, o acordo com o cantor britânico foi feito de forma amigável.

O forró usa em um trecho a melodia da canção “Same Mistake”, lançada por Blunt em 2007. No final de outubro, o artista publicou um vídeo no TikTok cantando a sua música, quando é interrompido no refrão pelos brasileiros. Ele, então, elogia o sucesso brasileiro e faz até uma dancinha ao som do refrão “late coração”.

Na legenda do vídeo, o cantor parabenizou a dupla pelo hit e escreveu que iria cobrar pelos direitos autorais. “Parabéns pelo nº 1, pessoal! Vou mandar os meus dados bancários em breve.”

O que parecia brincadeira, porém, era verdade. Blunt de fato reivindicou parte da autoria de “Coração Cachorro”, o que foi acordado agora, de forma extrajudicial.

O britânico entra como autor da música ao lado dos compositores brasileiros: Daniel dos Versos, Fellipe Panda, PG do Carmo, Riquinho da Rima, Breno Lucena e Felipe Love.

fonte: FOLHAPRESS

