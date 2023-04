Jair Bolsonaro apresenta queixa-crime ao STF contra André Janones

Jair Bolsonaro apresentou uma queixa-crime ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado federal André Janones (Patriota-MG). A representação refere-se a declarações do parlamentar, onde o ex-presidente o acusa de injúria e calúnia.

Antonio Carlos Fonseca, advogado do ex-chefe do Executivo brasileiro, apresentou à Suprema Corte três publicações feitas pelo deputado no Twitter, de acordo com o jornal O Globo. Segundo jurista, as declarações “extrapolam” a liberdade de expressão.

Ainda segundo Fonseca, as postagens de Janones não estão amparadas pela imunidade parlamentar, dado que as declarações não foram realizadas no âmbito do debate político.

Em uma das publicações apresentadas ao STF, o deputado federal chama bolsonaro de “miliciano ladão de joias” e “bandido fujão”. Essa postagem foi feita em referência ao depoimento do ex-presidente à Polícia Federal na polêmica das joias árabes.

Uma outra postagem na rede social do parlamentar teve o objetivo de atacar Bolsonaro em relação à sua conduta ao longo da pandemia, e Janones disse que o político de direita “matou milhares” enquanto os Brasil enfrentava uma alta nos casos de Covid-19.