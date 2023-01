Jade Picon não terá contrato renovado com TV Globo

Jade Picon é uma das protagonistas da novela “Travessia” e dá vida à personagem Chiara. O papel marca a estreia da influenciadora em uma produção audiovisual. No entanto, o desempenho da jovem não agradou o público e desde a estreia, ela é alvo de duras críticas dos telespectadores.

De acordo com o colunista André Romano, do Observatório da TV, a TV Globo não vai renovar o contrato com Jade após o fim de “Travessia”. O vínculo com a emissora chega ao fim no segundo semestre deste ano. Ainda de acordo com a publicação, a participante do “BBB 22” recebe um salário de R$ 60 mil na empresa; valor não inclui cotas de merchandising.

Apesar de não ter projetos com a TV Globo, Jade Picon deve continuar investindo na carreira de atriz. Pelo menos, é o que afirma a médium Márcia Fernandes, mais conhecida como Márcia Sensitiva. Ela acredita que a jovem sairá do Brasil para estudar.

“Ela é linda e fala bonito, só faltou um pouquinho de treino. Mas ela vai para fora estudar, vai morar um tempo fora do país no ano que vem”, afirmou Márcia.

No entanto, segundo as previsões da sensitiva, Jade dificilmente retornará ao Brasil no futuro. “Ela não vai mais morar aqui, essa menina vai casar e ir embora. Tem uma coisa chamada síndrome da estrangeira, na hora que ela embicar lá fora, não volta mais”, garantiu.