Jade declara guerra contra Arthur e cava a própria cova no BBB22

Esperta na hora de memorizar palavras e imagens nas provas do líder, mas pouco perspicaz no momento de entender recados dados por Tadeu Schmidt. Jade Picon decidiu declarar guerra contra Arthur Aguiar e indicá-lo novamente ao paredão do BBB22, cavando ainda mais sua própria cova no jogo.

Após se consagrar líder pela segunda semana consecutiva, a irmã de Leo Picon se reuniu com suas inseparáveis Bárbara Heck e Laís Caldas no Quarto do Líder para traçar planos para o novo paredão. E o marido de Maíra Cardi voltou a surgir em sua mira.

“Ou eu insisto na mesma tecla, ou opto por uma coisa nova. Mas, se o Arthur já for pela casa, eu não preciso me preocupar. Será que as pessoas vão no Douglas [Silva]? Eu gosto muito dele”, disse Jade.

Ao declarar guerra contra Arthur, a jovem milionária mostra sua falta de inteligência no jogo. Mesmo com Tadeu Schmidt deixando claro no discurso de eliminação da última terça-feira (8), que resultou na saída de Naiara Azevedo, que o ator nem passou perto de correr riscos, ela não percebeu que houve uma validação do público em relação ao jogo de seu rival e quer insistir no erro.

Além disso, quando Arthur voltou mais forte e confiante do paredão, Jade ensaiou uma trégua com o rapaz, sabendo que havia se tornado foco de seu ex-aliado, mas bastou se tornar líder mais uma vez para a soberba tomar conta de seu estado de espírito.

Para piorar a situação, Jade ainda fez questão de confirmar que fez um teatro ao vivo na hora de distribuir as pulseiras do Vip e tentou criar uma falsa esperança no ator de que ele estaria entre seus escolhidos para desfrutar uma semana com mais conforto no jogo.

No momento de escolher seu time, ela andou em direção ao marido de Maíra Cardi, mas ao chegar perto desviou a rota e entregou a pulseira do Vip para Paulo André Camilo, com quem vem ensaiando o início de um affair no reality.

✅iG