Jacaré de 320 kg é encontrado nos Estados Unidos

Estados Unidos – Um jacaré enorme de 320 kg foi capturado escondido em uma vala de irrigação, próximo a um lago, no estado da Geórgia . As informações são do jornal Metro .

O animal mede, da cabeça à cauda, longos 4 metros, e possui circunferência torácica de 144 centímetros. De acordo com o portal IFLS, o jacaré foi capturado por especialistas em vida selvagem. “Capturamos alguns crocodilos, mas nenhum tão grande”, disse o biólogo Brent Howze.

“No início foi um pouco assustador, dado o seu tamanho e poder. Mas trabalho com um grupo de pessoas incrivelmente talentosas e estávamos bastante confiantes de que poderíamos lidar com a situação”, acrescentou.

Segundo o portal, embora o retorno das populações destes animais ao sul dos Estados Unidos tenha sido positivo – após de serem dizimadas pela caça excessiva e perda de habitat –, sua abundância significa que as populações devem ser administradas, especialmente se estiverem em áreas próximas a humanos ou animais.

Os especialistas explicaram que o indivíduo já era excepcionalmente velho. De acordo com eles, era possível observar cicatrizes de antigos ferimentos à bala ao longo de seu corpo. Infelizmente, devido à saúde precária e idade do animal, eles tomaram a decisão de sacrificá-lo.

“É uma situação lamentável, mas a melhor coisa para o animal era abatê-lo. Há apenas uma maneira de um crocodilo viver tanto tempo, evitando os humanos”, declarou Howze.

Depois de uma foto do animal ter viralizado nas redes sociais, os internautas pensaram que a imagem não era real. “Aparentemente, muitas pessoas pensam que é falsa, mas posso garantir que não é”, confirmou Howze.

FONTE: Último Segundo

