Itens do edital Prêmio Manaus Zezinho Corrêa são esclarecidos à classe artística

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) realizou, na tarde desta quinta-feira, 25/3, uma segunda reunião com representantes da classe artística do movimento SOS Trabalhadores da Cultura, para esclarecimentos sobre o Edital Prêmio Manaus 2021 Zezinho Corrêa, lançado pela Prefeitura de Manaus.

Dos cinco itens apresentados pelo movimento, quatro já foram esclarecidos pela gestão da Manauscult. As adequações poderão ser observadas pelos proponentes durante o preenchimento dos formulários de inscrição. Além disso, para auxiliar os interessados em se inscrever no edital, materiais com orientações e dicas também serão divulgados nas redes sociais da Manauscult.

Conforme o diretor-presidente da fundação, Alonso Oliveira, esses encontros são necessários para que os principais interessados no certame tirem suas dúvidas e contribuam para o melhor desempenho do edital, de modo que ele seja executado dentro do tempo previsto e beneficie um maior número de trabalhadores da cultura.

“Tivemos uma primeira reunião no início da semana, em que os representantes pontuaram cinco itens do edital. A Manauscult, por meio de suas diretorias específicas, incluindo a assessoria jurídica, analisou item a item e propôs adequações. Essas atualizações foram apresentadas na reunião desta quinta-feira e atendem às demandas dos artistas. Essa é uma conquista que está sendo costurada”, ressaltou Alonso.

Integrante do movimento SOS Trabalhadores da Cultura, o músico e produtor cultural Paulo Marinho ressaltou que os esclarecimentos dos itens contemplam as necessidades dos trabalhadores da cultura. O vereador Raiff Matos, presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Manaus (CMM) também esteve presente no encontro.

Lives

A Manauscult prepara a realização de quatro transmissões ao vivo, que auxiliarão e orientarão os interessados em concorrer ao Edital Prêmio Manaus 2021 Zezinho Corrêa.

As lives deverão ocorrer nos dias 30/3, 1º, 6 e 8/4, sempre às terças e quintas-feiras, às 19h, com os seguintes temas: “Leitura do edital com comentários”, “Passo a passo da inscrição”, “Oficina – o que é portfólio e currículo?”, “Oficina – o que é projeto cultural?”. Todas as transmissões serão realizadas pela página da Manauscult no Facebook, em facebook.com/manauscult.

Para eventuais dúvidas sobre o edital, os interessados podem entrar em contato com a Diretoria de Cultura da Manauscult pelo e-mail premiomanaus2021zezinhocorrea@gmail.com. Tanto o edital na íntegra quanto os formulários de inscrição estão disponíveis na página de Editais do Portal Viva Manaus (vivamanaus.com), ou pelo link direto bit.ly/premiozezinhocorrea.

