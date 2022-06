Itamaraty confirma morte de brasileiro que estava na Guerra da Ucrânia como voluntário

BRASÍLIA — O Ministério das Relações Exteriores confirmou, nesta quinta-feira (9), que o brasileiro André Luis Hack Bahi, de 44 anos, que estava na guerra na Ucrânia, morreu no país europeu.

Em comunicado, o Itamaraty anunciou que o brasileiro, que era socorrista, faleceu “em decorrência do conflito naquele país”. O ministério declarou que “mantém contato com familiares para prestar-lhes toda a assistência cabível, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local”.

Em entrevista ao portal G1, a família de Hack, natural de Porto Alegre, informou que ele teria morrido em 4 de junho, durante um combate.