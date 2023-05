Itália esgotou uso de recursos naturais para 2023

A Itália atingiu o chamado “Dia de Sobrecarga”, quando todos os recursos naturais para o ano são exauridos, na segunda-feira (15), informa o think tank Global Footprint Network (GFN). Com isso, o país já está começando a consumir a “cota” de 2024 nesta terça-feira (16).

O grupo faz o cálculo para cada nação anualmente com base nas suas capacidades naturais, ou seja, a quantidade de recursos que é capaz de gerar em um ano, e sua pegada ecológica – a capacidade de consumo de seus cidadãos.

Ainda conforme o GFN, a exaustão de 2023 acontece de maneira semelhante a do ano passado, 230 dias antes do fim do ano.

De acordo com o cálculo do grupo, o primeiro país a chegar ao seu Dia da Sobrecarga é o Catar, em 10 de fevereiro, seguido de perto por Luxemburgo, em 14 do mesmo mês. Já o Brasil atingirá o limite em 12 de agosto. A última nação da lista é a Jamaica, que completa a data em 20 de dezembro.