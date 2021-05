Isaquias Queiroz ganha medalha de prata na Copa do Mundo de canoagem

Isaquias Queiroz voltou a competir após quase dois anos apenas de treinos. Neste sábado (15), em Szeged, na Hungria, o brasileiro conquistou medalha de prata na categoria C1 1000m na Copa do Mundo de canoagem.

O tempo do atleta foi de 4m00s49. No começo da etapa, Isaquias teve algumas dificuldades, mas encaminhou tudo para uma briga pelo ouro na reta final.

O topo do pódio ficou para o alemão Conrad-Robin Scheibner, que liderou a prova desde o início e fechou com 3m58s49. O terceiro lugar ficou com o tcheco Martin Fuska.

A saída usada pelo alemão Conrad foi aproveitar a borda da área de disputa, já que largou na raia 1, e trabalhar com a vantagem de não encarar um vento tão forte. Com isso, ele conseguiu impor uma boa velocidade desde o começo da prova.

FONTE: NAOM

Comentarios