Irmãs desaparecem em sítio na BR-174

Duas irmãs menores de idade e o padrasto estão desaparecidos desde a tarde da última terça-feira (22). Kimberlly dos Santos Pereira, 12, e Agatha dos Santos Pereira, 8 anos, são filhas do Sargento Nunes Pereira da Polícia Militar e foram vistas pela última vez em um sítio localizado no quilômetro 26 da BR-174. O padrasto das meninas, Cleberson Santos Cezar, 38, também está desaparecido.

Conforme informações repassadas à imprensa pela tia paterna das crianças, o padrasto das crianças e o caseiro do sítio (identificado como Carlos) estariam bebendo, quando tiveram um desentendimento. A discussão começou quando Cleberson disse para o caseiro ir embora antes da chegada de sua esposa. O caseiro então ficou furioso e teria dito “Isso não vai ficar assim”.

Foi então que a mãe chegou com as duas filhas e o padrasto as levou as crianças para tomar banho em um igarapé próximo por volta das 14h. A mãe ficou na casa e algum tempo depois avistou o caseiro voltando do local do igarapé apresentando nervosismo. Tendo em vista que ela não sabia que ele estava no local e apresentou atitude suspeita, a mãe das meninas foi até o igarapé e encontrou somente as sandálias dos três.

Em um vídeo compartilhado pelas redes sociais, o sargento explica que foi acionar uma equipe de buscas. Bastante abalado, ele fala sobre a possibilidade das meninas estarem perdidas na mata. “Passamos o dia todo no ramal, fomos em várias delegacias e até agora nada. Estamos indo no Comando Geral para formar essa equipe (de busca)… Elas devem estar perdidas no mato’”, afirmou o sargento.

Fonte: D24AM

