Irmãos morrem após trocarem tiros com a polícia em Iranduba; veja vídeos

Os irmãos Jardilson Simões dos Santos e Darlison Simões dos Santos morreram na manhã desta quarta-feira (28), após trocarem tiros com a polícia, durante uma ação no município de Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus). Segundo a polícia, a dupla fazia parte de um grupo criminoso e estava envolvida nos homicídios que aconteceram no município nas últimas semanas.

Segundo informações do major da Polícia Militar Marcos Pires, a ação aconteceu por volta das 7h, no bairro Alto, onde há uma grande incidência criminal e presença de membros de facções criminosas. Após denúncia de moradores, policiais militares do município foram até o local, com o apoio da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), e foram recebidos a tiros pelos criminosos.

O grupo foi localizado em uma área de mata. Durante o revide da polícia, os dois irmãos foram alvejados e a outra parte do bando conseguiu fugir pela mata e em seguida pelo rio.

Jardilson e Darlison ainda foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Três armas de fogo, munições, dinheiro, drogas, celulares e até um rádio comunicador foram encontrados junto com eles. A dupla já tinha passagem pela polícia por homicídio e porte ilegal de arma. Um dos criminosos era considerado foragido.

OS s irmãos eram suspeitos dos homicídios que ocorreram recentemente no município de Iranduba.

Veja vídeos:

FONTE: D24AM

Comentarios