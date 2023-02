Iranduba recebe 4ª edição da Feira de Produtos Regionais

MANAUS — O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), inaugurou, neste domingo (19/02), a 4ª edição da Feira de Produtos Regionais em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). A nova feira está localizada na comunidade Lago do Limão, zona rural do município, e funcionará aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 12h.

A nova estrutura conta com duas tendas 10×10 metros quadrados, 50 mesas e 50 cadeiras. O kit entregue aos produtores rurais também inclui coletes, bonés e expositores. Com investimento de R$ 50,3 mil em recursos para a implantação da feira, a ação beneficiará 50 agricultores da região rural da cidade e suas famílias. No local, os consumidores poderão adquirir produtos regionais e uma diversidade de frutas, legumes e verduras, como limão, maracujá, farinha, peixe, açaí, artesanato e, ainda, plantas ornamentais e medicinais.

A diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa, destaca que as feiras garantem a geração de emprego e renda nos municípios. “Iranduba passa a ser o único município do interior a contar com quatro edições das feiras da ADS. Isso quer dizer que o Governo está atento às demandas dos produtores rurais e tem valorizado a agricultura familiar. Inauguramos essa edição após uma demanda da comunidade e, ao longo deste ano, entregaremos mais 12 edições em outras cidades”, conta.

Edições

Iranduba já conta com outras três edições das feiras da ADS, sendo uma localizada na área urbana do município, na Avenida Amazonas, no Centro (funciona às sextas-feiras e sábados, das 6h às 12h), outra no ramal do Caldeirão, no quilômetro 13 da AM-070, em frente ao cemitério Recanto da Paz (aos sábados e domingos, de 6h às 12h) e a terceira no ramal do Janauari, no quilômetro 10 da rodovia (aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 12h).

Próximo à capital e com fácil acesso via terrestre ou fluvial, o Lago do Limão é um dos destinos mais procurados por turistas e pesquisadores que visitam Iranduba. Isso porque a região abriga diversos sítios arqueológicos, além dos tradicionais atrativos amazônicos, como flutuantes, praias, áreas de contemplação, atividades agrícolas e pesqueiras.

Para o presidente da Associação dos Produtores Rurais do Município de Iranduba, Erivelson da Silva Alves, a nova edição da feira trará benefícios para o desenvolvimento e crescimento econômico da comunidade “Muitos turistas vêm para cá para comprar produtos mais em conta e, para a comunidade, isso é bom porque agrega recursos financeiros e os produtores conseguem vender seus produtos”, disse.

Segundo a produtora Izabela Pará, de 25 anos, é por meio da agricultura que sua família sobrevive. Ela disse estar contente com o novo espaço para expor seus produtos.

“Essa feira é muito importante para a comunidade, porque nunca tivemos uma oportunidade dessa aqui. O povo daqui merece muito porque sempre trabalhou com agricultura. Somos gratos por essa oportunidade”, contou.

Atualmente, a ADS conta com cerca de 250 feirantes com cadastros ativos em Manaus, que participam das dez Feiras de Produtos Regionais na capital. Ao todo, nove unidades estão localizadas na área urbana e uma na área rural. Já no interior do Amazonas, conforme o Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiros, são 38 feiras ativas no Estado, onde mais de 600 trabalhadores estão comercializando os seus produtos.