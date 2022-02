Iranduba é o novo destino da Carreta Vacina Amazonas

O município de Iranduba (distante 27 quilômetros da capital) é o próximo destino da Carreta Vacina Amazonas. A unidade móvel estacionou na Praça dos Três Poderes, localizada na Travessa Jaraqui, Centro da cidade, e vai atender nestas segunda e terça-feira (20 e 21/02), das 8h às 17h.

A ação itinerante faz parte da estratégia do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), para ampliar o acesso da população à vacina contra a Covid-19 e aumentar a cobertura vacinal.

“A nova localização dá continuidade ao percurso pela região metropolitana. Por onde a carreta passa, a população pode aproveitar para completar seu esquema vacinal, pois a imunização é a forma mais eficaz de combater a Covid-19”, afirma o secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad.

A Carreta Vacina Amazonas está percorrendo os municípios da Região Metropolitana de Manaus. E já passou por Manacapuru (a 68 quilômetros da capital) e Novo Airão (distante a 115 quilômetros da capital). A vacinação na unidade móvel é destinada às pessoas com 12 anos ou mais, os menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Balanço

Mais de 26 mil doses já foram aplicadas na Carreta Vacina Amazonas, desde que a ação foi lançada pelo Governo do Estado. Foram 25.250 doses aplicadas em diversos bairros da capital Manaus e 822 doses em Manacapuru e Novo Airão.

Ação itinerante

A carreta é uma das estratégias do Governo do Amazonas para a intensificação da vacinação contra a Covid-19, com o objetivo de garantir que um número maior de pessoas possa ter acesso ao imunizante. A unidade móvel disponibiliza a aplicação das 1ª, 2ª e 3ª doses, além da 4ª dose, para as pessoas com alto grau de imunossupressão, que receberam a dose de reforço há, pelo menos, quatro meses.

Documentação

Para receber a dose de reforço, é necessário apresentar a carteira de vacinação, documento de identificação original com foto ou certidão de nascimento (se menor de 17 anos) e CPF.

Para a aplicação da 4ª dose, os documentos necessários são: carteira de vacinação, documento de identificação com foto, CPF, e laudo médico ou outro documento que comprove a condição – original e cópia, que ficará retida para controle.

░░ Com assessoria ░░