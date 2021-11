IPTU: sua contribuição faz parte dessa transformação

Você sabe da importância do IPTU para a cidade?

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é um tributo aplicado sobre imóveis de diversos portes. E apesar de ser algo comum, pago anualmente, ainda há muitas dúvidas sobre sua utilidade e responsabilidade do cidadão.

Quem possui qualquer tipo de propriedade construída dentro da cidade pode ser cobrado pela prefeitura, exceto imóveis cujos proprietários foram isentos do pagamento por meio de alguma ação ou projeto do município.

Os valores arrecadados pela prefeitura com o pagamento do imposto vão para o caixa do Tesouro Municipal, sendo destinados para atender as prioridades locais e revestidos na reforma de ruas e praças, na limpeza da cidade, assistência à saúde e outras ações sob a responsabilidade do município. Ou seja, ao pagar o seu imposto, à vista ou parcelado, você cidadão está ajudando diretamente a melhorar e transformar sua cidade.

Neste primeiro ano de gestão, a nova administração municipal entregou Unidades Básicas de Saúde (UBS) e escolas reformadas, inaugurou clínicas da família, revitalizou praças e comunidades que estavam há anos sem qualquer atenção do poder público, inclusive com implantação de iluminação por LED, realizou ações de ordenamento urbano para garantir mais fluidez nas vias, entre outras ações.

E se o IPTU não for pago?

Para a prefeitura, isso significa menos dinheiro em caixa, ou seja, estas mesmas áreas citadas acima terão menos investimentos.

A cidade está melhor e se transformando com cada contribuição já realizada, e mais cidadãos podem fazer parte das melhorias planejadas com o pagamento do imposto em dia. Faça a sua parte!

Comentarios