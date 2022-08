Ipês florescem e embelezam avenida Djalma Batista

MANAUS — Quem passa atualmente pela avenida Djalma Batista já pode admirar a beleza dos ipês, que florescem no verão amazônico. Nesta página você contempla o espetáculo nas lentes do fotógrafo Aguilar Abecassis. São mais de 300 árvores plantadas no canteiro central da avenida, mas em outros logradouros públicos e corredores viários de Manaus a espécie também já começa a florescer.

A floração e a perda de folhas fazem parte do ciclo reprodutivo característico do ipê e começa a acontecer no verão. As árvores perdem as folhas e florescem, como forma de adaptação ao espaço onde estão inseridas.

A espécie ganhou notoriedade em Manaus a partir de 2015, quando ocorreu o primeiro florescimento dos ipês brancos plantados no canteiro central da avenida Djalma Batista. Tradicionalmente, o surgimento das flores acontece entre os meses de setembro e outubro, no pico do período seco.

Por PMC