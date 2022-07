Ipem-AM inicia mudança de tarifa nos taxímetros a partir de hoje, em Manaus

A partir desta segunda-feira (25), o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) inicia a mudança de tarifa nos taxímetros. O serviço de atendimento aos taxistas será realizado no terminal de Cronotacógrafo, localizado na avenida Flamboyant, s/nº, Gleba D2H, Lote 15B2, Distrito Industrial II, Zona sul da capital. Aproximadamente 3.325 taxistas devem realizar a mudança de tarifa dos taxímetros.

Essa medida atende ao decreto municipal nº 5.330, de 13 de junho de 2022, publicado pela Prefeitura Municipal de Manaus, que estabelece o novo reajuste da tarifa do serviço público municipal de transporte individual de passageiro por táxi, nas bandeiras 1 e 2, e a hora parada.

A mudança de tarifa dos taxímetros ocorrerá no período de 25 de julho a 13 de setembro de 2022, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados de 8h às 11h.

Para a realização da mudança de tarifa dos taxímetros, os taxistas deverão pagar o valor cobrado pelas oficinas credenciadas para a troca do chip que será R$ 260,00, e o valor da taxa metrológica de verificação do Ipem-AM, conforme a portaria Interministerial nº 44 de 27 de janeiro de 2017, no valor de R$ 52,18 (o qual emitirá um certificado válido por um ano).

Documentos necessários

Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo (CRLV) – (emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (DETRAN);

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) – (emitido pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU);

Ultimo certificado de Verificação do Taxímetro – (emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-AM);

Carteira de identificação de permissionário ou auxiliar – (emitido pelo Sindicato dos Condutores Autônomos e Taxistas de Manaus (SINTAX).

Nova tarifa

O novo reajuste da corrida entrou em vigor no dia 20 de junho de 2022. Com a nova tarifa, a bandeirada passa de R$ 4,00 para R$ 5,00;

O quilômetro rodado na bandeira 1, passa de R$ 2,60 para R$ 3,12 no horário de 6h às 22h;

Na bandeira 2, passa de R$ 3,45 para R$ 4,14 de 22h às 6h em dias úteis, finais de semana e feriados, o dia inteiro;

E a tarifa da hora parada passa de R$ 40,00 para R$ 48,00.