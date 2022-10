Ipec: Lula tem 51% de votos válidos no 1º turno; Bolsonaro vai a 37%

Pesquisa Ipec realizada com entrevistas pessoais, contratada pela TV Globo e divulgada hoje, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está com 51% das intenções de votos válidos e tem possibilidade de vitória em 1º turno. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo, com 37% dos votos válidos. Esta é a última sondagem do instituto antes do primeiro turno, que acontecerá neste domingo (2).

Votos válidos são os com exclusão de brancos, nulos e indecisos. No caso de Lula, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e sua própria pontuação, há possibilidade de vitória em 1º turno. Segundo a Lei das Eleições do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), para o candidato ganhar o pleito sem necessidade de 2º turno ele precisa de 50% dos votos válidos mais 1 (veja os votos válidos abaixo).

Em comparação com a Ipec divulgada no começo da semana, Lula oscilou negativamente na margem de erro, indo de 52% para 51% dos votos válidos. Bolsonaro cresceu 3 pontos. Foi de 34% para 37%.

Em seguida, na pesquisa mais recente, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 5% (antes era 6%) e Simone Tebet (MDB), que se manteve em 5%. Soraya Thronicke (União Brasil) e Luiz Felipe D’Avila (Novo) têm 1% cada, assim como na sondagem anterior.

O levantamento realizou 3.008 entrevistas face a face entre os dias 25 de setembro e 1º de outubro. O nível de confiança, segundo o instituto, é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-00999/2022 e custou R$ 347.659,06.

Primeiro turno

Votos válidos

Lula (PT): 51%

Bolsonaro (PL): 37%

Ciro Gomes (PDT): 5%

Simone Tebet (MDB): 5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Luiz Felipe D’Avila (Novo): 1%

Estimulada

Na pesquisa estimulada, quando os entrevistados recebem uma lista de candidatos e são considerados as intenções de votos brancos e nulos, Lula oscilou na margem de erro de 48% para 47% agora. Bolsonaro foi de 34% para 31%. Veja:

Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 31%

Ciro Gomes (PDT): 5%

Simone Tebet (MDB): 5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Luiz Felipe D’Avila (Novo): 1%

Vera Lucia (PSTU): 0%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Padre Kelmon (PTB): 0%

Branco/nulo: 4%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Segundo turno

O levantamento considerou um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, no qual o petista sairia vitorioso. O ex-presidente oscilou para baixo dentro da margem de erro, indo de 54% para 52%, enquanto o atual presidente variou de 35% para 37%.

Lula (PT): 52%

Jair Bolsonaro (PL): 37%

Rejeição de Bolsonaro diminui e de Lula aumenta

Bolsonaro segue como o candidato mais rejeitado pelos entrevistados, mas reduziu o quanto: foi de 51% para 46% agora. Lula fez o movimento inverso, com 38% falando que não votariam nele de forma alguma (antes era 35%). Padre Kelmon (PTB) não tinha rejeição, mas agora tem 13% de entrevistados que não o elegeriam.

Jair Bolsonaro (PL): 46%

Lula (PT): 38%

Ciro Gomes (PDT): 14%

Padre Kelmon (PTB): 13%

Simone Tebet (MDB): 7%

Soraya Thronicke (União Brasil): 7%

Sobre o instituto

O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, que encerrou suas atividades em janeiro por conta do fim de um acordo de licenciamento da marca após 79 anos. O Ipec aborda entrevistados em suas casas, localizadas em áreas estabelecidas conforme distribuição do eleitorado brasileiro.