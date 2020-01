Ipaam resgatou 699 animais silvestres em 2019

Manaus- O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) resgatou, em 2019, pelo menos 699 animais, segundo informou a Gerência de Fauna (GFAU) do Órgão. Entre as principais espécies resgatadas estão jiboia, iguana, mucura e aves em geral.

As espécies resgatadas e que estavam saudáveis foram devolvidas para a natureza. Já os animais que precisaram de cuidados específicos foram encaminhados para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no qual receberam o atendimento necessário e só assim retornaram ao seu habitat natural.

Para 2020, as ações de resgate do Ipaam ganharão reforços com novos instrumentos que o órgão adquiriu no final de 2019. “A ideia é efetivar cada vez mais as ações de resgate este ano. Nossa equipe está cada vez mais atenta aos chamados da população. O intuito é proteger a fauna e evitar, por exemplo, que os animais sejam atropelados em via urbana ou sofram qualquer tipo de acidente, o que ocorre com frequência na área urbana de Manaus”, explicou Marcelo Garcia, gerente de Fauna do Ipaam.

Garcia reforçou ainda que, devido ao número frequente de chamados solicitando o resgate de animais silvestres em residências, é importante que a comunidade não tente realizar o resgate sem instrução dos órgãos competentes, o que pode ser prejudicial para ambos.

A Gerência de Fauna do Instituto informa que não resgata animais domésticos, mas que todas as chamadas nos canais de atendimento são atendidas e, caso não se trate de animal silvestre, a equipe poderá instruir o solicitante quanto ao que deve ser feito.

*Com informações da assessoria

