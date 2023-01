Invenções da NASA que usamos todos os dias e nem nos damos conta

Estamos todos familiarizados com os avanços da NASA no campo da astronomia, mas talvez você se surpreenda ao descobrir que algumas das invenções dessa agência espacial podem estar na sua casa ou até mesmo em você, enquanto lê esse texto. Desde que foi fundada em 1958, a NASA inventou todos os tipos de tecnologia para resolver os problemas peculiares da exploração espacial. E algumas dessas invenções foram licenciadas por empresas que fabricam produtos. Conhecidas como “spinoffs” no jargão da NASA, hoje, a gente pode basicamente encontrar essas invenções em todos os lugares.

Celulares com câmera

Nos anos 90, a NASA criou uma câmera pequena o suficiente para caber em uma espaçonave sem sacrificar a qualidade. A tecnologia, conhecida como sensores de imagem CMOS, agora é usada nas câmeras dos nossos telefones.

Sistemas de purificação da água da piscina

Graças à NASA, as piscinas recreativas não precisam ser um terreno fértil para bactérias. No início dos anos 60, eles desenvolveram um ionizador de prata eletrolítico para purificar a água potável para os astronautas. Agora essa tecnologia é usada para manter as piscinas limpas.

Óculos de sol com proteção UV

Os cientistas desenvolveram uma cortina de soldagem nos anos 80, capaz de absorver, filtrar e espalhar luz intensa. Mais tarde, eles perceberam que essa mesma tecnologia poderia ser usada para óculos de sol, e foi assim que os óculos de sol com proteção UV surgiram.

GPS de precisão

Juntamente com o Laboratório de Propulsão a Jato, a NASA criou uma tecnologia que permite que a gente consiga usar o GPS no telefone, mesmo sem qualquer conexão sem fio.

Lentes resistentes a arranhões

Nos anos 70, a NASA desenvolveu uma maneira de aplicar um tipo específico de revestimento de plástico fino na espaçonave. Eles então perceberam que isso poderia ser usado como revestimentos resistentes a arranhões em viseiras de capacetes espaciais. E com a ajuda da empresa de óculos de sol Foster Grant, a tecnologia logo foi aplicada às lentes de plástico.

Tomografias Computadorizadas

Usadas todos os dias por milhões de pessoas ao redor do mundo, as tomografias computadorizadas foram originalmente desenvolvidas para criar imagens digitais avançadas para programas espaciais.

Aparelhos dentários transparentes

Aparelhos invisíveis são feitos usando alumina policristalina translúcida, que foi originalmente desenvolvida pela NASA para rastrear mísseis de busca de calor.

Mouse de computador

Nos anos 60, a NASA desenvolveu o mouse de computador para tornar os computadores mais interativos, permitindo que os usuários manipulassem dados na tela.

Fones de ouvido sem fio

A NASA desenvolveu fones de ouvido sem fio para permitir que os astronautas se comunicassem com as mãos livres e sem fios.

Tecidos de roupas esportivas

A roupa esportiva é feita de materiais com tecnologia de sistema de resfriamento, que foi originalmente inventada para manter os astronautas protegidos do ambiente inóspito do espaço.