Invasão da Ucrânia irá virar documentário produzido por Sean Penn

Nesta quinta-feira (24), o ator Sean Penn foi visto na cidade de Kiev, na Ucrânia — enquanto a cidade é bombardeada pela Rússia —, durante uma coletiva de imprensa do governo. O ator acompanhou o evento e o próprio governo ucraniano divulgou fotos do norte-americano. Penn está na Ucrânia para filmar um documentário sobre a invasão russa.

A produção foi confirmada pelo estúdio Vice Studios à revista estadunidense Variety. O ator chegou à Ucrânia nesta semana e já falou com autoridades sobre a invasão. Penn já tinha visitado a região ainda em novembro de 2021, como parte de reconhecimento do país do leste europeu.

Em nota divulgada à imprensa confirmando a presença do ator no país, o governo da Ucrânia ainda celebrou o trabalho de Penn: “Sean Penn está demonstrando coragem que muitos outros não têm, em particular alguns políticos ocidentais. Quanto mais pessoas assim – verdadeiras amigas da Ucrânia, que apoiam a luta pela liberdade – mais rápido podemos parar essa hedionda invasão da Rússia”.

👉 Correio Braziliense