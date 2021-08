Intraterreno desmistifica viagem de Richard E. Byrd ao interior do planeta em 1947

Por meio do médium Antônio Barreiros, membro do Cedecom (Centro de Divulgação Espírita do Sagrado Coração de Maria), situado no Conjunto Manoa, Zona Norte de Manaus, o intraterreno de nome Mein desmistificou a viagem do contra-almirante Richard E. Byrd, da Marinha dos Estados Unidos, ao interior do planeta em 1947. Eis a íntegra da entrevista.

O que é o mundo intraterreno?

Mein – É um intervalo no espaço-tempo a que chamam dimensão, onde o campo vibracional orbita de forma mais acelerada dando aos seus habitantes uma massa menos densa, sendo a contextura dessa energia mais sutil, também mais vulnerável a manifestações agressivas da radiação solar, tendo que buscar proteção sob a superfície planetária, como o fazem na Lua, em Marte e em Júpiter.

Todos os planetas de terceira dimensão da nossa galáxia possuem sistemas intraterrenos de vida?

Mein – A vida é na quarta e na quinta dimensão, isso dependendo da estrela na qual orbitam, pois a radiação poderá ser maior ou menor, o que determinará a localização da moradia. É um sistema de vida material mais rarefeita.

Quantas cidades intraterrenas existem?

Mein – Assim como ocorre na crosta, na Intraterra são inúmeras as cidades em todos os polos do planeta (centros de força ou chakras planetários), mas as de maiores populações somam no todo seis grandes cidades. Falo das que coordenam as atividades mantenedoras das demais, seria algo comparado a uma governança.

Pelo que você já explicou sobre a constituição dos corpos intraterrenos, Mein é um ser humano feito de matéria densa diferente apenas em graus da matéria de que são feitos os seres da superfície.

Mein – Todos nós somos matéria na definição real, já que não é a forma de vibração que determina o que é ou não é matéria, mas, sim, sua densidade.

Qual a função dos povos reptilianos na Intraterra?

Mein – As mentes criam formas de vidas primitivas e lhes atribuem condições hostis, como se a forma determinasse o caráter. Os reptilianos trabalham na terra, no campo da natureza, conhecedores que são dessa área da ciência, colhem e estudam as plantas e vegetais, assim como os animais, produzindo formas e reintroduzindo-as na natureza. Seu caráter brutalizado lhes proporcionou o título de mal, mas o que é o bom e o que é mal se as personalidades múltiplas são predicados de povos ou raças que culturalmente incorporam características que passam de um para outro, tendo algumas mudanças no ínterim dessa jornada ? É sabido que as personalidades são variáveis e uns que engendram estudos mais elaborados utilizam pessoas nos seus estudos, tudo visando o desenvolvimento de novas raças e a melhoria de todos.

Há disputas de poder nas cidades intraterrenas, como na superfície planetária?

Mein – Sim, mas não da forma como compreendem, a busca da melhoria é um anseio de todos os que procuram melhorar sua forma de vida e quem mais possui esses recursos mais bem visto é diante de todos.

Como se dá a interação dos intraterrenos com os extraterrestres nas regiões intraoceânicas da Terra?

Mein – A interação ocorre com a mesma naturalidade da que é mantida na crosta, sempre respeitando o trabalho de cada um e cooperando para que haja êxito nas ações.

Nos meios esotéricos diz-se que as civilizações intraterrenas são muito avançadas e que optaram, há milênios, por viver em uma realidade paralela à da superfície. Que razões as levaram a isso?

Mein – É certo que a vida em regiões que entendeis serem inóspitas e de difícil sobrevivência possa ser um recanto de paz e de harmonia para a vida em comunidade e em convívio social organizado e com elevada condição intelectual e moral. Entretanto, urge entender que não deveis tomar sua condição de vida como sendo parâmetro para todas as outras que existem.

Compreendeis que conjuntamente e paralelamente com a vida densa que viveis há a espiritual que estagia ne dimensão mais sutil e ignorais que assim como a dos nossos semelhantes, possamos também viver em um plano intermediário dimensionalmente falando.

O motivo da vinda para o interior da Terra foi a da incompatibilidade vibratória, pois, estando nós em um campo próximo a que vivem, sofremos interferências psíquicas, e esse foi o fator primordial para o mergulho dimensional há mais de 800 mil anos, conforme a cronologia terrena. Vale destacar que nem todos conseguiram mergulhar nessa nova fase dimensional e somente os que detinham condições morais e intelectuais evoluídas puderam transpor a faixa vibratória.

Os demais aí estão junto a vós, estagiando nesse plano de vida, mas que hoje já desfrutam de condições de mutação orgânica, como muitos de vós vivenciam, sem, no entanto, se aperceberem atualmente.

Considerando o alto nível de desenvolvimento científico e tecnológico das populações intraterrenas, podemos sugerir que os objetos voadores não identificados possuem origem, na maioria dos casos, na Intraterra, e não exclusivamente em regiões distantes do Universo?

Mein – Um e outro, dispomos de recursos para locomoção, e os conhecidos discos voadores são alguns desses, mas o intercâmbio sempre foi mantido entre as raças confederadas que disciplinam a vida no planeta.

Será que os discos voadores têm origem também em áreas de estudos e atividades secretas nos Estados Unidos, por exemplo?

Mein – Uma nação tão corrompida não é digna de possuir tais recursos. Se tivesse, com toda certeza, com sua índole guerreira, já teria dominado as demais nações. Os norte-americanos possuem algumas tecnologias que foram negociadas com irmãos inescrupulosos, os quais tudo fazem para obter aquilo que querem para contemplarem pesquisas tão importantes para sua subsistência racial.

Como são os sistemas referentes à saúde, educação, cultura e infraestrutura urbana na Intraterra?

Mein – Nossas crianças já crescem com um nível de ensino que ultrapassa a vossa ciência mais avançada, fruto da capacidade de leitura mental/telepática que possibilita uma compreensão maior e a retenção de todas as ciências. Culturalmente, já são instintivamente conduzidas para a prática do amor e à crença no Arquiteto Maior do Universo como soberano. A estrutura urbana é mantida graças ao estado equilibrado na qual a população se alimenta, que inviabiliza o surgimento de anomalias na formação dos recursos necessários. Logo, a moradia e as demais estruturas são edificadas e mantidas a partir do mental, que, unido à matéria-prima primordial, mantém tal psiquismo estruturado.

Grupos esotéricos afirmam que preciosos conhecimentos científicos e tecnológicos, provenientes dos povos atlantes, estão há milênios guardados em cavernas situadas na Intraterra. Se for verdade, por quê a civilização humana da superfície nunca pôde ter acesso a tais conhecimentos?

Mein – A riqueza maior da vida é a moral e suas virtudes, e uma das virtudes é o conhecimento. Carregamos em nosso DNA toda a história e sabedoria alcançadas ao longo da existência do Planeta Terra. Tal conhecimento nos coloca como mantenedores da vida de todas as raças e espécies que vivem na crosta. Já a alegação de que conhecimentos atlantes estão sendo guardados conosco, confirmo e afirmo que sim, e muitos outros que precederam a essa civilização, como foi o caso da Lemúria.

O nível de desenvolvimento do homem da superfície não foi suficiente para desfrutar desses conhecimentos e aprender e evoluir com eles?

Mein – Os irmãos que vivem na crosta, como disse anteriormente, não possuem virtudes para tal.

Quantas cidades intraterrenas existem e qual é o total da sua atual população?

Mein – Shambalah e Agartha são as maiores, mas ninguém pode saber geograficamente onde estão situadas, primeiro para evitar uma corrida e, segundo, como já falei, seu psiquismo mesmo em uma dimensão inferior, interfere em nosso psiquismo, o que poderia corromper o equilíbrio do povo. Dois terços da população vivente na crosta é o número de nossa nação.

Nos centros espíritas, geralmente se manifestam espíritos de seres extraterrestres oriundos de vários orbes da galáxia. No caso dos intraterrenos, as manifestações são diferentes e não se restringem apenas a espíritos?

Mein – Estando corresponsáveis pela vossa conservação, mantemos há milênios contato mental com a crosta para acompanharmos o vosso progresso, assim como vossos erros e a degradação decorrentes da imaturidade e do desequilíbrio moral e ético que possuem.

Qual é o objetivo, de fato, das manifestações intraterrenas?

Mein – Nosso intuito é o de passar conhecimentos morais, em sua maioria, e científico, que possibilitem a evolução da espécie, dentro do perfil ora programado para a nova raça.

Em que nível dimensional os intraterrenos estão situados considerando seu grau de densidade diferente dos seres que habitam a superfície planetária?

Mein – Estagiamos entre a quarta e quinta dimensão.

A altíssima temperatura do núcleo planetário, composto de ferro, níquel e cobre, não incomoda as cidades intraterrenas?

Mein – Toda ação vibratória só repercute na mesma faixa. Estando nós em uma aceleração maior, não sofremos com tais eventos.

O livro A Terra Oca, de Walter Siegmeister, cujo pseudônimo era Raymond Bernard, relata a viagem do contra-almirante Richard E. Byrd, da Marinha dos Estados Unidos, ao interior do planeta. Isso ocorreu em 1947 e em sete horas ele realizou um percurso aéreo de 2.730 quilômetros além do Polo Norte. A viagem durou vinte dias, entre fevereiro e março daquele ano, e Byrd, segundo seu diário de bordo, foi muito bem recebido por intraterrenos semelhantes aos humanos em uma cidade construída à base de cristais. No diário, ele fala de seres com milhares de anos de vida, e sustenta que pouco depois o governo norte-americano, a despeito da feroz censura que impôs à divulgação do voo histórico, manteve contato com o Grande Conselho de Agartha. Fale sobre esse episódio.

Mein – Não houve tal evento, vivemos em um plano em que olhos humanos não conseguem enxergar/captar. Logo, como poderia ele ter avistado ou mesmo ter contato com nosso povo se não somos visíveis à sua visão? Inclusive, o almirante Byrd relata que seu voo foi acompanhado, a partir do Polo Norte, por aparelhos parecidos com os chamados discos voadores. Se tivesse ocorrido um contato, o que não houve, teriam sido escoltados por drones de reconhecimento e defesa. Sendo de defesa, teriam destruído o aparelho (avião) para que não houvesse tal contato.

Diz-se, porém, que o governo dos Estados Unidos sabe a rota que levou o almirante Byrd a Agartha. Mas, isso isso tudo, então, é fantasia?

Mein – Trata-se de uma estratégia para confundir seus opositores, ficando assim evidente para esses que possuem um maior poder que os demais.

Diz-se também que um mestre intraterreno, que teria recepcionado Byrd, afirmara-lhe que a tecnologia nuclear desenvolvida na superfície coloca em perigo a Terra e que por isso a Intraterra monitora essa questão com a ajuda dos seus aparelhos voadores dotados de sofisticados recursos. Ele fez previsões negras para os tempos futuros, mas garantiu que a Intraterra ajudaria o homem a se reerguer das ruínas. Esses tempos chegaram?

Mein – Não houve tal contato, mas dentre as comunicações que são relatadas aos irmãos da crosta uma delas é sobre o mal que a construção de tal artefato pode trazer para a humanidade. Já a era negra, essa já existe e todos podem comprovar com o aumento das guerras e conflitos entre nações de condutas não ilibadas.

A descoberta da civilização intraterrena não coloca em xeque a teoria sobre a existência dos polos Norte e Sul?

Mein – Os polos terrenos são as âncoras magnéticas que sustentam o planeta. Eles existem, pois, se assim não fosse, esse pequeno globo estaria disperso da zona magnética do Sol ou seria atraído para o esmo. A pressão gravitacional exercida sobre o planeta nos polos provoca o achatamento nessas regiões, possibilitando um maior equilíbrio para o planeta.

Apesar do seu desenvolvimento científico e tecnológico, o homem da superfície conhece muito pouco o seu planeta. O sectarismo religioso e as políticas preconceituosas de Estado contribuem para esse lamentável processo. Como os intraterrenos avaliam esse processo neste momento de transição planetária?

Mein – A transição é o marco de uma nova história que será contada em tempos longínquos, relatando o que ocorreu com os anjos descaídos expulsos do paraíso por não terem desenvolvido sua moral.

Discorra sobre os OSNIS (Objetos Submarinos Não Identificados).

Mein – Todos os veículos disponíveis são hermeticamente pressurizados e gravitacionalmente desprovidos de gravidade, o que possibilita o impulso magnético, recurso esse responsável pelo deslocamento dos veículos. Todos podem navegar em qualquer ambiente terreno. Já a terminologia OSNIS é uma tentativa de justificar a capacidade de imersão dos veículos, como o vosso submarino.

Para encerrar essa entrevista, que mensagem você pode transmitir aos povos da superfície neste momento de transição da Terra para outros desideratos cósmicos?

Mein – Aos irmãos de existência, peço que analisem o que fazem para o progresso da vossa espécie e para o bom acolhimento planetário. Muitos irmãos perderam a oportunidade de crescer em decorrência do seu estado de desequilíbrio. A ciência precisa compreender que o equilíbrio será encontrado quando a lógica, a razão e o amor se unirem, formando assim uma fraternidade entre todos. O roteiro conheceis, é só seguí-lo e no final poderão ver o paraíso procurado na integração do seu EU com o Criador e a criatura.

*Juscelino Taketomi – Jornalista e membro da Ufologia na Amazônia (UFOAM) e do Centro de Estudos dos Objetos Aéreos Não Identificados (CEOANI)

