Intensificação da imunização contra a Covid-19 garantiu mais de 15 mil crianças vacinadas

Os 17 pontos de vacinação abertos neste sábado (12), para receber o público de 5 a 11 anos, durante a intensificação da campanha de imunização contra a Covid-19 da Prefeitura de Manaus, tiveram intenso movimento e, ao longo do dia, vacinaram 15.136 crianças.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com as secretarias de Educação do município (Semed) e do estado (Seduc), a intensificação visa ampliar a cobertura vacinal do público infantil antes do reinício das aulas presenciais da rede pública, marcado para a próxima segunda-feira, 14.

A estratégia de reforço da vacinação, com busca ativa e uso de ônibus e lanchas escolares para o transporte até os pontos de atendimento, foi iniciada pela Prefeitura de Manaus na última quarta-feira, 9, com a meta de vacinar, em quatro dias, 20 mil crianças nas zonas urbana e rural da capital.

Nos primeiros três dias, em 14 locais de vacinação, quatro deles em área ribeirinha e rural rodoviária, foram aplicadas 13 mil doses. Com as doses aplicadas neste sábado, o número de crianças vacinadas no período subiu para mais de 28 mil, superando a meta inicial.

“Estamos muito felizes com o movimento e com o sucesso da integração entre as secretarias envolvidas e, em nome do prefeito David Almeida, agradecemos o empenho e o compromisso de cada servidor presente nesta ação, que tem como principal objetivo garantir o retorno seguro às salas de aula”, disse o subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, que acompanhou a vacinação na Escola Municipal Frei Mário Monacelli de Grello, na colônia Antônio Aleixo, zona Leste, e também no Studio 5, na zona Sul.

Dos 17 pontos de vacinação abertos neste sábado, cinco eram pontos estratégicos da Semsa e 12 eram unidades de ensino – sete da rede municipal e cinco da rede estadual. Das unidades municipais, duas atenderam as comunidades ribeirinhas das calhas dos rios Negro e Amazonas. O atendimento foi iniciado às 9h e deveria se encerrar às 16h, mas em algumas unidades foi além das 18 horas para garantir a vacinação de todos que já estavam no local.

“Colocamos, hoje, mais de 40 ônibus à disposição das nossas crianças, com nossos gestores, professores e outros servidores trabalhando nas unidades de ensino para os bons resultados da campanha de vacinação”, pontuou o subsecretário de Logística da Semed, Mauro Campbell, também presente na abertura das atividades, na zona Leste.

Para garantir animação, com atividades lúdicas nas etapas de registro, atendimento nas salas de vacina e na espera obrigatória de 20 minutos pós-vacina, as unidades ganharam cenários divertidos, jogos, personagens para interagir com o público e atividades recreativas. O trabalho foi feito pelos próprios servidores das secretarias envolvidas, com apoio da Manauscult.

As unidades de ensino com maior registro de doses aplicadas foram as escolas municipais São Benedito e João Alberto Menezes Braga, na zona Norte, Manuel Ferraz de Campos Sales (zona Oeste) e Antônia Borges de Sá (zona Leste), além da escola estadual Elisa Bessa Freire, também localizada na zona Leste. Entre os pontos estratégicos, os de maior movimento foram o shopping Via Norte, na zona Norte, o Studio 5, na zona Sul, e o Sesi, na zona Leste. Cada um destes locais vacinou entre 1 mil e 1,5 mil crianças ao longo do dia.

Continuidade

De acordo com a secretária da Semsa, Shádia Fraxe, na próxima segunda-feira, a prefeitura segue com o atendimento nos pontos estratégicos – Parque Cidade da Criança, Studio 5, Sesi-Clube do Trabalhador, shopping Manaus Via Norte e Centro de Convivência Magdalena Arce Daou – e passa a discutir novas estratégias para garantir que a vacinação infantil siga de modo acelerado em Manaus.

A população de 5 a 11 anos, residente na capital, está estimada em 260,7 mil crianças e a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (MS) é vacinar 234,6 mil, o que corresponde a 90% deste grupo.

Dados atualizados do vacinômetro municipal (https://vacinometro.manaus.am.gov.br/view/) mostram o registro de 75.321 doses aplicadas desde o início da vacinação infantil, em 17 de janeiro, indicando que 29% do público total de 5 a 11 anos já está vacinado com a primeira dose na capital.

Alem de intensificar a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, a Semsa deu continuidade, neste sábado, à vacinação das pessoas de 12 anos e mais, com aplicação de 4.374 primeiras e segundas doses, doses adicionais e doses de reforço, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Para este público, dez pontos de atendimento estiveram abertos, também das 9h às 16h.

O total de doses aplicadas neste sábado, em todos os públicos, foi o terceiro maior do ano: 19.525. De acordo com a Semsa, os números, fechados às 20h25 deste sábado, ainda podem sofrer alterações para mais, uma vez que alguns registros manuais podem estar pendentes e serão lançados no Sistema Municipal de Vacinação (SMV) na próxima segunda-feira.