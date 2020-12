Instituição que atende crianças em situação de vulnerabilidade pede ajuda

A Associação Missionária de Apoio e Resgaste (OSC AMAR) está recebendo doações para as mais de 100 crianças que fazem parte da Instituição. O dinheiro arrecadado será utilizado para a compra de mantimentos que são para o café da manhã e almoço das crianças atendidas pela instituição. Com a pandemia da Covid-19, muitas pessoas deixaram de doar. A AMAR é organização não governamental, sem fins lucrativos e atende as crianças com ações de assistência social, educacional, ambiental e a promoção da saúde.

De acordo com a diretora da AMAR, Susy Leane, seis voluntários fazem parte do projeto atualmente. “O Natal está chegando e planejamos fazer um evento diferenciado para as crianças, mas para que isso aconteça, precisamos de doações. Por isso, aproveito para chamar todos àqueles para participar da família AMAR e sentir o prazer de ajudar. Por meio da instituição muitas crianças e adolescentes da comunidade são atendidas” disse a diretora.

Dificuldades

Manter uma Organização Não Governamental é um verdadeiro desafio. Com a pandemia do novo coronavírus, as dificuldades aumentaram, o que prejudicou o trabalho voluntário de muitos e, principalmente, as crianças e adolescentes que frequentam o local, segundo informações de Susy.

Entre as atividades da AMAR, está o fornecimento de café da manhã e almoço para os atendidos, porém, os mantimentos estão reduzidos por falta de doações.

Doações

As doações podem ser feitas pelos números de telefones (92) 99449-2518, e convencional, (92) 3015-2818. Por esses contatos, é possível marcar um horário e conseguir mais informações de doação. A AMAR também disponibiliza formas de depósito bancário, DOC ou transferência bancária em nome da Associação Missionária e Resgate – AMAR. A instituição também aceita a doação de roupas, produtos de higiene, alimentos, entre outros para colaborar com as crianças e adolescentes da AMAR. A sede do local fica localizado na Rua Sodalita, nº 9 – Tancredo Neves, próximo à “Rua do Fuxico”.

Contas disponíveis para receber as doações:

BRADESCO:

AGÊNCIA: 1999

C/C 52391-7

BANCO DO BRASIL:

AGÊNCIA: 2905-X

C/C 40.330-X

