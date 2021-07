Instagram terá stories exclusivos pagos como resposta ao Twitter Super Follow

O Instagram está desenvolvendo sua própria versão do “Super Follow” do Twitter: o “Stories Exclusivos”. O formato permite com que criadores publiquem vídeos curtos e fotos disponíveis apenas aos fãs, que podem pagar pelo conteúdo. O app de imagens do Facebook confirmou que os prints da nova versão do stories que circula online são de um protótipo que não foi testado pelo público.

Stories Exclusivos não podem ser printados

A rede não revelou planos sobre o protótipo do Stories Exclusivos — aparentemente, o botão terá uma cor roxa —, e disse não poderia comentar o assunto. Os prints que circulam sobre o novo modo de publicar stories sugere que criadores podem adotar o modelo pago; o conteúdo aparece com o aviso “disponível apenas para membros” quando é acessado por contas comuns.

Stories Exclusivos não podem ser printados, mesmo com compartilhamento via Melhores Momentos — um aviso aparece para que criadores salvem o conteúdo em uma categoria nova: Melhores Momentos para fãs.

Os novos recursos foram descobertos pelo engenheiro de software Alessandro Paluzi, que geralmente vaza novidades e mudanças sobre apps como o Instagram e o Twitter.

Com o Stories Exclusivos, o Instagram tenta oferecer opções para criadores monetizarem conteúdo. O pagamento por presença nas redes é uma tendência: o Twitter lançou inscrições para o Super Follow, botão que permite a fãs enviarem mensalmente dinheiro a contas preferidas, e adicionou ingressos para seu recurso de conversas de áudio ao vivo, o Twitter Spaces. O Spotify também lançou o Greenroom, uma plataforma de chat por voz em tempo real que oferece pacotes para quem cria na rede.

Em paralelo às opções de monetização do Instagram, o Facebook também lançou salas de conversa ao vivo para concorrer com Twitter e Clubhouse. Patreon e OnlyFans, por sua vez, se tornaram populares justamente porque neles, criadores oferecem conteúdo premium aos fãs por um preço.

Adam Mosseri, CEO do Instagram, disse durante a Instagram’s Creator Week, no começo de junho, que a rede iria oferecer mais recursos para criadores de conteúdo, sem especificar quais estavam em desenvolvimento e seriam lançadas.

FONTE: OLHAR DIGITAL

