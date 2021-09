Instagram permitirá escolher páginas e amigos “favoritos”

Se anda pelo ‘feed’ de publicações do Instagram é provável que tenha dificuldade em ver nos primeiros lugares as fotografias e vídeos dos seus amigos mais próximos e páginas preferidas. É para dar alguma ordem ao ‘feed’ da rede social que o Instagram está desenvolvendo uma nova opção.

De acordo com um dos mais recentes ‘tweets’ do ‘developer’ Alessandro Paluzzi, o Instagram dará aos usuários a capacidade de indicarem quais são as suas páginas “favoritas” no Instagram. O objetivo é estabelecer prioridades para que os usuários vejam determinadas publicações nas primeiras posições do ‘feed’.

Esta novidade encontra-se atualmente em fase de testes, pelo que o lançamento na versão final do app ainda não tem uma data definida. É provável que o Instagram queira afiná-lo primeiro antes de a lançar oficialmente. As informações são do NAOM.

Comentarios